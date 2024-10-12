المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ: رسالة إلى سكان جنوب لبنان..

توجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ للإعلام العربيّ أفيخاي أدرعي برسالة الى سكان جنوب لبنان قائًلا :" يواصل الجيش الاسرائيلي استهداف مواقع حزب الله في قراكم أو بالقرب منها. ولا نرغب في المساس بسلامتكم، لذا من أجل سلامتكم، يُمنع العودة إلى منازلكم حتى إشعار آخر. "



واضاف " يُرجى الامتناع عن التوجه جنوبًا، أي شخص يتوجه جنوبًا قد يعرض حياته للخطر."