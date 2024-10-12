كتانة للـLBCI: نعلم اللجنة الدولية واليونيفيل عن تحركاتنا ونقوم بتحضير قافلات مساعدات مكشوفة

أكد الامين العام العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة أننا "نعلم اللجنة الدولية للصليب الاحمر واليونيفيل عن كل تحركاتنا ومهماتنا خصوصا عند التنقل على الحدود وذلك لتأمين حماية المتطوعين".وكشف كتانة، في حديث للـLBCI، أننا "نقوم بتحضير قافلات مساعدات تكون مكشوفة وتحمل علامة الصليب الاحمر اللبناني لايصال المساعدات بأسرع وقت إلى مناطق الخطر والمعزولة".واشار إلى أن الصليب الاحمر اللبناني يقوم حاليا بنقل معدات طبية ومازوت إلى مستشفى تبنين الحكومي بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ الحكومية بالاضافة إلى البقاع الغربي ورشيا وزحلة وقريبا على بعلبك.وأكد أننا " قدر المستطاع تلبية احيتاجات كل الناس ومستمرون".