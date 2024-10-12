شارل جبور للـLBCI: لوقف هذه الحرب واسبابها والتي تكمن في وجود فريق مسلّح يورط لبنان بآلاف القتلى

وقال "لقاء معراب ليس لقاء جبهة، بل هو لقاء سياسي، لكي نقف على وحدة الموقف السياسي، وليس كصفٍّ سياسيٍ".

اكد رئيس جهاز الاعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبّور أنه "يجب وقف هذه الحرب واسبابها والتي تكمن في وجود فريق مسلّح يورط لبنان بآلاف القتلى والمهجّرين ويجب ان تتسلّم الدولة والجيش المسؤولية وأن يسلّم حزب الله سلاحه".