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ميقاتي يلتقي قاليباف ويؤّكد ان اولويات الحكومة العمل على وقف اطلاق النار

أخبار لبنان
2024-10-12 | 05:33
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ميقاتي يلتقي قاليباف ويؤّكد ان اولويات الحكومة العمل على وقف اطلاق النار
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ميقاتي يلتقي قاليباف ويؤّكد ان اولويات الحكومة العمل على وقف اطلاق النار

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية  محمد باقر قاليباف على رأس وفد قبل ظهر اليوم في السرايا.
شارك في اللقاء مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.


وفي خلال اللقاء أكد رئيس الحكومة" ان اولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف اطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي والحفاظ على امن لبنان وسلامة ابنائه.
وشدد" على التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، واجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والامم المتحدة للضغط  على اسرائيل لتنفيذ القرار  كاملا".


وتلقى رئيس الحكومة اتصالا من الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين تم خلاله البحث في سبل التوصل الى وقف اطلاق النار ووقف المواجهات العسكرية، للعودة الى البحث في حل سياسي متكامل ينطلق من تطبيق قرار مجلس الامن الرقم1701.
 
 

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