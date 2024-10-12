رئيس مجلس الشورى الايراني يزور منطقة البسطة المستهدفة: سنقدم كل ما نستطيع من العون للبنانيين (فيديو)

زار رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قليباف، برفقة أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة، منطقة البسطة المستهدفة من قبل الاسرائيليين، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.وشدد قاليباف من الموقع، على أن "ايران ستقدم كل ماتنستطيع من العون للبنانيين"، موضحا أن بلاده "تقف الى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني".أما النائب أمين شرّي، فأوضح من جهته للـLBCI، أن زيارة قليباف اليوم هي للدعم والتضامن مع الحكومة والمقاومة والنازحين وللمساهمة في اعادة الاعمار".