حجار للـLBCI: معاناة كثيرة في منطقة مرجعيون والجوار

كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار للـLBCI، أن مستشفى مرجعيون أقفلت خصوصا لان الاطباء والممرضين تركوها، وليس لدينا مستوصف في المنطقة".



كما أفاد بأن "ليس هناك خطوط اتصال وانترنت ومازوت، كما أن الآلات المصرفية لسحب الاموال غير متوفرة".



ولفت حجار إلى أننا "بادرنا في تأمين مضخات مياه لكنها بحاجة إلى مادو الكلور".