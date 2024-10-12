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إعادة التغذية الى محطة راس بيروت 220 ك.ف
أخبار لبنان
2024-10-12 | 07:24
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إعادة التغذية الى محطة راس بيروت 220 ك.ف
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن "فرقها الفنية أجرت محاولات ومناورات عديدة ومتكررة على شبكة ال220 ك.ف في بيروت الادارية خلال الايام الماضية، وتمكنت من إعادة التغذية اليوم بتاريخ 12-10-2024 الساعة 11:15 قبل الظهر وذلك عبر شبكة ال 66 ك.ف من محطة التحويل الرئيسية في الوسط التجاري 220 ك.ف".
وافادت المؤسسة في بيان بأنه "وبسبب الغارات الجوية من قبل العدو الاسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، تعطل الكابلان المطموران (Underground Cables عرمون – ضاحية وعرمون – حرش 220 ك.ف. الرئيسيان مما ادى الى فقدان التغذية عبر الشبكة، وبالتالي التسبب بعزل محطة رأس بيروت 220 ك.ف وخروجها من الخدمة كلياً منذ تاريخ 4-10-2024".
واكدت أنها "تقوم بتزويد مراكز النزوح في العاصمة وضواحيها بتغذية كهربائية إضافية وفقا للإمكانيات المتاحة، وستستمر خلال الاسبوع المقبل بالعمل على اعادة التغذية إلى بيروت الادارية عبر شبكة ال 220 ك.ف".
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