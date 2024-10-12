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طائرة لسلاح الجو الملكي الاردني محمّلة بالمساعدات تحطّ في مطار بيروت
أخبار لبنان
2024-10-12 | 07:51
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طائرة لسلاح الجو الملكي الاردني محمّلة بالمساعدات تحطّ في مطار بيروت
وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة سلاح الجو الملكي الاردنية المحملة بالمساعدات المقدمة الى الجيش اللبناني.
وكان في استقبال الطائرة من الجانب اللبناني العميد غالب كنعان مندوبا عن قائد الجيش اللبناني والذي عبر عن شكر قيادة الجيش اللبناني للملك المعظم على وقوف المملكة ودعمها المستمر للشعب اللبناني.
وقد غادرت الطائرة الى المملكة وعلى متنها مجموعة من الجالية الاردنية الراغبين بالمغادرة نظرا للاوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان.
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