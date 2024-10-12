بري خلال إتصال مع ماكرون: نطالب بوقف فوريّ لإطلاق النار

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال إتصاله مع الرئيس الفرنسيّ ايمانويل ماكرون الموقف الرسميّ اللبنانيّ الذي تبنته الحكومة اللبنانية المُطالب بوقف فوريّ لإطلاق النار ونشر الجيش اللبنانيّ حتى الحدود الدولية تطبيقًا للقرار الأمميّ 1701 .



وتداولا في الاوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان والمساعي السياسية الرامية لوقف العدوان الإسرائيليّ.



وشكر بري الجهود التي تبذلها فرنسا، لعقد مؤتمر دوليّ لدعم لبنان لتجاوز الازمة الانسانية الناجمة عن نزوح أكثر من مليون و200 الف لبنانيّ وطريقة مساعدة لبنان على إغاثتهم.