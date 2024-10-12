وزارة الصحة: 4 شهداء و14 جريحًا في حصيلة أوّلية للغارة على برجا

استشهد أربعة أشخاص وأُصيب أربعة عشر آخرون بجروح، في حصيلة أولية، في الغارة الإسرائيلية على برجا، وفق بيان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.وجددت الوزارة ألّا حاجة للتبرع بالدم.