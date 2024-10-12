متحدث لوكالة فرانس برس: اليونيفيل رفضت إخلاء مواقعها في جنوب لبنان بطلب إسرائيليّ

رفضت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) الانسحاب لمسافة خمسة كيلومترات شمالًا داخل الأراضي اللبنانية بطلب من الجيش الإسرائيليّ الذي استهدفها مذاك مرات عدة، حسبما أفاد المتحدث باسمها السبت وكالة فرانس برس.



وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في مقابلة مع فرانس برس: "الجيش الإسرائيليّ طلب إخلاء بعض مواقعنا على الخط الأزرق وحتى على بعد خمسة كيلومترات من الخط الأزرق ، لكن كان هناك قرار بالإجماع بالبقاء، لأنه من المهم أن يظل علم الأمم المتحدة يرفرف عاليًا" في جنوب لبنان حيث يبلغ عديد القوة الأممية قرابة 10 آلاف جندي.