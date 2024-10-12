الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان حتى يوم الجمعة: 2255 شهيدا و10524 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارات الإسرائيلية يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:



- جنوب لبنان: 17 شهيدا و62 جريحا

- النبطية: 3 شهداء و41 جريحا

- البقاع: شهيد و22 جريحا

- بعلبك الهرمل: 5 شهداء و19 جريحا



وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 26 شهيدا وإصابة 144 بجروح.



وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس الجمعة إلى 2255، والجرحى إلى 10524.