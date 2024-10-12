رئيس بلدية برجا: ما من مكتب لحزب الله في البلدة وما تم استهدافه شقة سكنية مأهولة

نفى رئيس بلدية برجا في اقليم الخروب العميد حسن سعد في بيان، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن استهداف مركز لـ"حزب الله" في البلدة بالغارة الاسرائيلية، مؤكدا أنه "ما من مكتب للحزب في البلدة، وما تم استهدافه شقة سكنية مأهولة".