أماني: إيران ستظل داعمة لجبهة المقاومة و"حزب الله"... والنصر قريب جدا

كتب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى لبنان مجتبى أماني على منصة "إكس": "زيارة ‎قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي المحترم إلى لبنان اليوم ولقاءاته المهمة أظهرت مرة أخرى أن إيران جادة وملتزمة بقوة بدعم لبنان وجبهة المقاومة. ان الزيارات العديدة التي يجريها المسؤولون الإيرانيون الى المنطقة في هذه الفترة الحرجة، لاسيما وزير الخارجية ‎عباس عراقجي، تؤشر إلى وجود تحرك جدي لوقف اعتداءات النظام الصهيوني".



وأضاف: "ستظل إيران على الدوام، داعمة لجبهة المقاومة وحزب الله بكل أبعاده، والنصر قريب جدا".