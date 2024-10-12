زيارة السيد الدكتور #قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي المحترم إلى لبنان اليوم ولقاءاته المهمة أظهرت مرة أخرى بأن إيران جادة وملتزمة بقوة بدعم لبنان وجبهة المقاومة.
ان الزيارات العديدة التي يجريها المسؤولون الإيرانيون الى المنطقة في هذه الفترة الحرجة، لاسيما وزير الخارجية الدکتور… pic.twitter.com/kTelltkNxR
— مجتبی امانی (@mojtaba_amaani) October 12, 2024
زيارة السيد الدكتور #قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي المحترم إلى لبنان اليوم ولقاءاته المهمة أظهرت مرة أخرى بأن إيران جادة وملتزمة بقوة بدعم لبنان وجبهة المقاومة.
ان الزيارات العديدة التي يجريها المسؤولون الإيرانيون الى المنطقة في هذه الفترة الحرجة، لاسيما وزير الخارجية الدکتور… pic.twitter.com/kTelltkNxR