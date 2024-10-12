آلاف المتطوعين في دبي يشاركون في توضيب مساعدات للبنان (صور)

شارك آلاف المتطوّعين بينهم العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي السبت في دبي بالإمارات، في حملة لتوضيب مساعدات ستُرسل إلى لبنان الذي يشهد تصعيدا عسكريا بين حزب الله وإسرائيل.



في إحدى قاعات مركز المعارض في مدينة "إكسبو دبي"، وقف مشاركون من الفئات العمرية كافة حول طاولات كبيرة وراحوا يوضبون بطانيات ومناشف وعلب حليب وحفاضات ومحارم ومعجون أسنان، في صناديق كُتب عليها شعار الحملة "الإمارات معك يا لبنان". في إحدى قاعات مركز المعارض في مدينة "إكسبو دبي"، وقف مشاركون من الفئات العمرية كافة حول طاولات كبيرة وراحوا يوضبون بطانيات ومناشف وعلب حليب وحفاضات ومحارم ومعجون أسنان، في صناديق كُتب عليها شعار الحملة "الإمارات معك يا لبنان".



ووقف متطوّعون في طوابير بانتظار دورهم لدخول قاعة التوضيب. وفيما انهمك البعض بطي المناشف والبطانيات، راح آخرون يلصقون الصناديق بإحكام. ووقف متطوّعون في طوابير بانتظار دورهم لدخول قاعة التوضيب. وفيما انهمك البعض بطي المناشف والبطانيات، راح آخرون يلصقون الصناديق بإحكام.

ونشر كثير من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي على حساباتهم، مقاطع فيديو لمشاركتهم في الحملة مستخدمين أغاني لبنانية وطنية.



وقال طارق القرق الرئيس التنفيذي لمنظمة "دبي العطاء" الخيرية وهي إحدى الجهات المنظمة للحملة، لفرانس برس: "اليوم لدينا تقريبا 2500 متطوع والعدد قابل للارتفاع". وأضاف: "سننهي اليوم تحضير 10 آلاف حزمة" مساعدات "سيتمّ شحنها إلى لبنان فورا".