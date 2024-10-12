مطر للـLBCI: لا بوادر لانتخاب رئيس في القريب العاجل

أكّد النائب ايهاب مطر ألّا بوادر لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في القريب العاجل.



وقال، للـLBCI: "نسمع مجددًا كلامًا عن "الفيتو" على أسماء معيّنة."



ودعا إلى التوجّه نحو انتخاب رئيس بغالبية نيابية يملك التسهيلات اللازمة بدل انتخاب رئيس مكبّل.



ورأى أنّ اجتماع معراب لا يأخذ طابعً جامعًا لكل اللبنانيين، "لذلك فضّل عدم الحضور".



وشدد على أنّ الوقت الآن هو للانصهار بين اللبنانيين وليس لمحاولات تصدّر المعارضة.

وقال: "نحن مع حصرية السلاح بيد الدولة والمطلوب من "حزب الله" ومن أي فريق آخر العودة الى الدولة ونحن لا نتكلم بمبدأ كسر "حزب الله" أو إلغائه."