ماكرون يدعو حزب الله إلى أن "يوقف فورا" قصف إسرائيل

حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "حزب الله" على أن "يوقف فورا" قصف إسرائيل، مؤكدا أنه يجب "التوصل فورا" إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.



وقال الرئيس الفرنسي خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في لبنان"، داعيا حزب الله إلى أن "يوقف فورا" هجماته على إسرائيل.