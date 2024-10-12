مستشفى تمنين العام: استهداف المحيط القريب للمستشفى مما أدى الى اضرار فادحة وجسيمة

أعلنت إدارة مستشفى تمنين العام في بيان، أنه "للمرة الثالثة على التوالي يعمد العدوّ الغاشم الصهيوني على استهداف المحيط القريب للمستشفى، مما أدّى الى أضرار فادحة وجسيمة. بالإضافة الى إصابة العديد من المرضى الموجودين في حرم المستشفى، نتيجة تناثر الزجاج والشظايا".



وقال البيان: "إنّنا إذ نستنكر هذه العدوانية على المؤسسات الصحية، نؤكد للعدو أن همجيته هذه لن تثنينا عن استكمال مسارنا ومسيرتنا حتى النصر، مؤكّدين أننا مستمرون في العمل خدمةً لأهلنا في المنطقة مرسّخين بذلك صمودهم المبارك. الدعاء للمجاهدين والنصر للمقاومة".