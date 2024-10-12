شهيدان وأشلاء وأربعة جرحى في حصيلة الغارة الإسرائيلية على ديربلا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة الإسرائيلية على ديربلا - البترون بعد ظهر اليوم أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح، إضافة إلى وجود أشلاء يتم التحقق من هوية أصحابها من خلال فحوص الـDNA.