40 دولة مشاركة في اليونيفيل تحث على حماية جنود القوة الأممية

قدمت 40 دولة على الأقل دعمها "الكامل" لقوة الأمم المتحدة الموقتة المنتشرة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وحثّت على حماية عناصرها الذين أصيب خمسة منهم خلال 48 ساعة.



وقالت هذه الدول المساهمة في اليونيفيل: "نحثّ جميع أطراف النزاع على احترام وجود اليونيفيل، وهو ما يستدعي ضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، في كل الأوقات"، بحسب ما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة.