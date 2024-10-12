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في منطقة الروشة... تشريد عشرات النازحين الذين كانوا قد لجأوا إلى أحد الفنادق

في منطقة الروشة، تم تشريد عشرات النازحين، الذين كانوا قد لجأوا إلى أحد الفنادق، بموافقة صاحبه، الذي عاد وقرر طرد النازحين.