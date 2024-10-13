أدرعي: ندمّر بنى تحتية نشرها "حزب الله" على طول الحدود

#عاجل تواصل قوات اللواء 8 التي تعمل تحت قيادة الفرقة 91 العمل في جنوب لبنان حيث تخوض اشتباكات وجهًا لوجه وتقضي على مخربين من حزب الله وتدمر بنى تحتية إرهاببة نشرها الحزب الارهابي على طول الحدود.
🔸القوات كشفت وصادرت وسائل قتالية ومن بينها عشرات القذائف الصاروخية وبنادق… pic.twitter.com/84HVLBik3x
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 13, 2024
#عاجل تواصل قوات اللواء 8 التي تعمل تحت قيادة الفرقة 91 العمل في جنوب لبنان حيث تخوض اشتباكات وجهًا لوجه وتقضي على مخربين من حزب الله وتدمر بنى تحتية إرهاببة نشرها الحزب الارهابي على طول الحدود.
🔸القوات كشفت وصادرت وسائل قتالية ومن بينها عشرات القذائف الصاروخية وبنادق… pic.twitter.com/84HVLBik3x