أدرعي: ندمّر بنى تحتية نشرها "حزب الله" على طول الحدود

#عاجل تواصل قوات اللواء 8 التي تعمل تحت قيادة الفرقة 91 العمل في جنوب لبنان حيث تخوض اشتباكات وجهًا لوجه وتقضي على مخربين من حزب الله وتدمر بنى تحتية إرهاببة نشرها الحزب الارهابي على طول الحدود.



🔸القوات كشفت وصادرت وسائل قتالية ومن بينها عشرات القذائف الصاروخية وبنادق… pic.twitter.com/84HVLBik3x — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 13, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ للإعلام العربيّ أفيخاي أدرعي "مواصلة قوات اللواء 8 التي تعمل تحت قيادة الفرقة 91 العمل في جنوب لبنان".وقال، عبر موقع "اكس" أنّها "إنّها تخوض اشتباكات وجهًا لوجه وتقضي على مخربين من "حزب الله" وتدمر بنى تحتية نشرها الحزب على طول الحدود".وأضاف ما يلي:"القوات كشفت وصادرت وسائل قتالية ومن بينها عشرات القذائف الصاروخية وبنادق كلاشنيكوف وصواريخ كورنيت وقنابل يدوية وذخيرة من أنواع مختلفة تابعة لقوة الرضوان. كما عثرت القوات على عدة مستودعات أسلحة مجهزة بعشرات الصواريخ داخل المباني المدنية.كما كُشفت عشرات البنى التحتية تحت الأرض في قلب القرية والتي احتوت على أماكن للمكوث والعديد من الوسائل القتالية.كما تواصل القوات وبمساندة القوات الجوية تصفية مخربين من عناصر حزب الله."