الصليب الأحمر: الغارة على صربين أدّت الى إصابة 4 مسعفين

أوضح الصليب الاحمر اللبنانيّ أنّه إثر الغارة التي استهدفت أحد المنازل في بلدة صربين في جنوب لبنان وبعد إجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفيل لتحرك طواقم الصليب الأحمر اللبنانيّ إلى المكان، للبحث عن مصابين لنقلهم، وصلت سياراتا إسعاف مع الفرق إلى المكان فاستُهدف المنزل للمرة الثانية.



وأعلن، في بيان، إصابة ٤ مسعفين برضوض وأحدهم إصابته طفيفة ولحقت أضرار بالسيارتين.



وأشار إلى نقل المسعفين إلى مستشفى تبنين وأُجريت الفحوص الطبية اللازمة وحالتهم لا تدعو للقلق.