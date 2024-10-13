الراعي: كونوا بِذار السَّلام في شتاء الحرب

دعا البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اللبنانيين إلى أن يكونوا " بِذار السَّلام في شتاء الحرب".



وقال، خلال ترؤسه قداس الأحد، في بكركي، متوجّهًا إلى الرِّجال والنِّساء من الطَّوائف والأديان، الَّذين يتألَّمون في الشَّرق الأوسط من جنون الحرب: "أنا قريبٌ منكم، أنا معكم. أنا معكم، أنتم الـمُجبَرين على ترك بيوتكم، وترك المدرسة والعمل، مشرَّدِين تبحثون عن أيّ اتجاهٍ للهرب من القنابل. أنا معكم، أنتنَّ الأمَّهات اللواتي تذرفن الدُّموع وتنظرن إلى أبنائكنَّ الَّذين ماتوا أو جُرِحوا."



وأضاف: "معكم، أنتم الصِّغار الَّذين تسكنون أراضي الشَّرق النَّبيلة، حيث مكائد الأقوياء تسلِبكم حقَّكم في اللَّعب. أنا معكم، أنتم العطاش إلى السَّلام والعدل، الَّذين لا تستسلمون لمنطق الشَّرّ، وباسم يسوع “أَحِبُّوا أَعداءَكم وصَلُّوا مِن أَجلِ مُضطَهِديكُم”."