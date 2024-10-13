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تيمور جنبلاط تابع في سلسلة إجتماعات الواقع الميداني لملف النزوح
أخبار لبنان
2024-10-13 | 05:40
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تيمور جنبلاط تابع في سلسلة إجتماعات الواقع الميداني لملف النزوح
ترأس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط سلسلة اجتماعات في المختارة لكل من جهاز هيئتي وكالة داخلية الحزب في منطقتي الشوف وإقليم الخروب وفريق العمل في خلايا الأزمة في الوكالتين ورئيسي اتحادي البلديات في الشوف وفريق عمل المتابعة مع المؤسسات والادارات العامة، بحضور داليا جنبلاط، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
واستعرض جنبلاط خلال هذه الاجتماعات الواقع الميداني لملف النزوح الناجم عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، واطلع على التفاصيل المتعلقة بتوزع النازحين وعمليات الإغاثة والمساعدات وكيفية التنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات الصلة، والتأكيد على أهمية التواصل الدائم مع الجيش والقوى الأمنية والعودة إليهم في مجال ضبط الأمن وتأكيد مرجعية الدولة.
وحث فرق العمل الحزبية على التنسيق التام مع الجميع، داعيًا كل القوى السياسية المعنية إلى التعاون الصادق بذات المستوى بما يسمح بتضافر الجهود لهذا الملف الأساسي والصعب.
ودعا الهيئة العليا للإغاثة ولجنة الطوارىء الحكومية الى البت السريع في إجراءات الإغاثة وتوزيع المساعدات في المناطق التي تستضيف النازحين مع الأخذ في الاعتبار نسب توزعهم عدديًا بما يضمن العدالة في التوزيع وتوفير المساعدات الكافية لمحتاجيها.
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