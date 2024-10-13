أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأوليّ

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:



🔸مركبا, رب الثلاثين, طلوسه, الطيبه, قنطرة, دير سريان, فرون, القصير, حاريص, تبنين, كفرا, دير نطار, رشكنانيه, صدقين, رماديه, قانا, حانويه، عيتيت، ميسات, حميري, بستيتا



🔸نشاطات حزب الله يجبر جيش الدفاع على اتخاذ إجراءات ضده.… pic.twitter.com/xzjO0DrMmh — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 13, 2024

دعا المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي سكان جنوب لبنان في المناطق التالية:مركبا, رب الثلاثين, طلوسه, الطيبه, قنطرة, دير سريان, فرون, القصير, حاريص, تبنين, كفرا, دير نطار, رشكنانيه, صدقين, رماديه, قانا, حانويه، عيتيت، ميسات, حميري, بستيتاإلى إخلاء منازلهم فورًا والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي.وقال، عبر "اكس": "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر."وأضاف: "ممنوع عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك."