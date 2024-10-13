سفير لبنان لدى عُمان: ٤٠ طنًا من الأدوية والمساعدات تصل إلى بيروت

أعلن سفير لبنان لدى سلطنة عُمان البير سماحه، أنّه "بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق، ترسل الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية صباح يوم غد الإثنين الواقعىفيه 14/10/2024، طائرة محمّلة بـ40 طنًا من الادوية والمساعدات الإنسانية، هبة مقدمة من حكومة سلطنة عُمان إلى الحكومة والشعب اللبناني في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان".وأعرب سماحه "باسم سفارة لبنان وأبناء الجالية اللبنانية في سلطنة عُمان عن جزيل الشكر وخالص التقدير لجلالته على هذه المبادرة الإنسانية الطيبة والكريمة تجاه لبنان".ولفت إلى أنّها "ليست بالغريبة عن سلطنة عُمان التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان والشعب اللبناني في الظروف الصعبة".