البخاري بعد لقائه ميقاتي: الدعم الاغاثي السعودي هو استمرار لمسيرة التضامن مع الشعب اللبناني

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري بعد ظهر اليوم في دارته، وشارك في اللقاء وفد من "مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية" برئاسة فهد العصيمي، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين والامين العام للعيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.



وقال ميقاتي: "انها زيارة كريمة لسعادة السفير والوفد المرافق له مع وصول اول طائرة تشكل بداية جسر جوي للمساعدات في هذه الأزمة التي يمر بها لبنان من الناحية الإنسانية، وخلال اللقاء اطلعني سعادة السفير على الخطة خلال العشرة ايام المقبلة، وعما يمكن أن تشمله هذه الطائرات أيضا. وشكرته وشكرت المملكة العربية السعودية بشخص خادم الحرمين الشريفين على ما يقدمه، وكما فهمت فهذه هي البداية ولكن سنجتمع مطلع الاسبوع المقبل لكي نطلع سعادة السفير على ما يلزمنا في الوقت الحاضر من أمور طارئة، وانا متأكد بأن المملكة العربية السعودية هي بجانبنا كما كانت في الماضي واليوم وكما ستبقى دائما في المستقبل".



اما البخاري فقال: "أكدت لدولة الرئيس ان هذا الدعم الاغاثي السعودي هو استمرار لمسيرة التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق ويأتي انطلاقا من معاني الأخوة العربية الأصيلة وتعاليم الإسلام الحنيف. والمملكة العربية السعودية لن تألو جهدا في تقديم كل مساعدة للشعب اللبناني خاصة في هذه الظروف الصعبة، آملين أن يكون فريق العمل المساعد الذي أتى من مركز الملك سلمان مساعدا في توزيع المساعدات الاغاثية. وأكد دولته بأن هناك آلية عالية جدا بمعايير المساعدة والشفافية، وهناك فرق عمل متخصصة ستبدأ بالعمل اعتبارا من الساعات المقبلة".