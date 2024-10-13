ميقاتي: تصريح نتنياهو بشأن إبعاد اليونيفل برسم المجتمع الدولي والامم المتحدة

رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو لم يكتف بالعدوان الذي يشنه على لبنان حاصدا الشهداء والضحايا والدمار الذي لا وصف له، بل يصر على كشف عدوانيته ايضا تجاه قوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب.



وقال ميقاتي: "ان التحذير الذي وجههه نتنياهو الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للمطالبة بإبعاد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان يمثل فصلا جديدا من نهج العدو بعدم الامتثال للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة. وهذا التصريح برسم المجتمع الدولي والامم المتحدة ويجب ان يكون حافزا جديدا لاتخاذ الموقف المناسب، بعدما انقلب نتنياهو على النداء الفرنسي - الاميركي المدعوم من دول اجنبية وعربية لوقف اطلاق النار".



واضاف: "ان لبنان الذي يدين موقف نتنياهو والعدوان الاسرائيلي على اليونيفيل، يجدد تمسكه بالشرعية الدولية وبالقرار 1701 وبدور قوات الامم المتحدة في الجنوب وتعاونها الايجابي مع الجيش، ويطالب المجتمع الدولي بموقف حازم يوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والشرعية الدولية ايضا".