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يعقوبيان للـLBCI: لانتخاب رئيس للجمهورية كون لبنان قادر على ذلك
أخبار لبنان
2024-10-13 | 09:20
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يعقوبيان للـLBCI: لانتخاب رئيس للجمهورية كون لبنان قادر على ذلك
أكّدت النائبة بولا يعقوبيان أنّ الحرب موجّهة على لبنان كلّه وألّا مؤشّرات إيجابية بعد حتى الآن.
ولفتت، في حديث للـLBCI، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو يريد بأيّ طريقة وأيّ وسيلة ايصال الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب إلى الرئاسة الاميركية.
ورأت أنّ أولاد الثورة الخمينية الحقيقية هم أبناء "حزب الله".
ودعت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى فتح جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية "وليتحمّل كل من لا يشارك في البرلمان مسألياته".
وناشدت يعقوبيان وقف "الأرض المحروقة"، مشددة على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، كون لبنان قادر على ذلك.
أمّا عن الحرب القائمة، فرأت أنّ حتى اميركا لم تتمكن من ذلك.
وقالت: "حزب الله حتى اليوم لم يفرج عن الرئاسة."
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