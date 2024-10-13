غالانت: لن نسمح لحزب الله بالعودة إلى القرى الحدودية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد إن إسرائيل لن تسمح لحزب الله بالعودة إلى القرى الواقعة على الحدود مع شمال إسرائيل "التي حولوها إلى مواقع عسكرية تحت الأرض مليئة بمئات الأسلحة" كما قال.



وأضاف غالانت في بيان مصور من الحدود الإسرائيلية اللبنانية "لن نسمح للإرهابيين بالعودة إلى هذه الأماكن. هذا أمر حيوي لضمان سلامة سكان شمال إسرائيل".