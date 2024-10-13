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نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: سلاسل الإمداد اللوجستية للأدوية مؤمّنة

أخبار لبنان
2024-10-13 | 12:03
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نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: سلاسل الإمداد اللوجستية للأدوية مؤمّنة
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نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: سلاسل الإمداد اللوجستية للأدوية مؤمّنة

اكدت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات (LPIA) أنّ سلاسل الإمداد اللوجستية للأدوية مؤمّنة، والمخزون العامّ للدّواء المتوفّر حاليّا يكفي حاجة السّوق لمدّة حوالي ٤ أشهر.

في هذا السّياق، اشارت النّقابة الى أنّه وحتّى تاريخه، لا تزال شحنات الدّواء إلى لبنان عبر البحرِ ساريةً كالمعتاد. وفي ما خصّ عمليّات الاستيراد جوًّا عبر مطار رفيق الحريري الدوليّ، فإنّ إدارة شركة طيران الشّرق الأوسط قد تعهّدت مشكورةً، بعد التنسيق بينها وبين النّقابة بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامة ورئاسة مجلس الوزراء، بإعطاء الأولويّة لعمليّات شحن الأدوية جوًّا إلى لبنان. وقد قامت الشركة فعليًّا باتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتأمين عمليّات الشحن على متن رحلات طائراتها العاملة من وإلى مطار بيروت.

في الإطار نفسه،اوضحت النقابة أنّها الجهة اللبنانية الوحيدة القادرة على الإفادة عن المخزون الاستراتيجي، كونها هي المُناط بها المخزون العام للدواء، ولأنّها تملك رؤيةً كاملة عن خطوط الإمداد وعمليّات الاستيراد.

واكدت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) أنّ الشركات المستوردة لا تزال قادرة على تلبية حاجة السوق طالما أن المرافئ الوطنيّة لا تواجه حصارًا. كما انّ الشركات المستوردة للأدوية تعمل على مدار الساعة لزيادة حجم المخزون وللتحوّط للأسوأ بشكل مستمرّ.

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