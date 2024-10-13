ميقاتي وصل الى الاردن ولقاء مع الملك عبدالله الثاني غدا

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى المملكة الاردنية الهاشمية في زيارة رسمية حيث سيستقبله ملك الاردن عبدالله الثاني غدا. كما يعقد سلسلة اجتماعات رسمية.



وكان في استقبال رئيس الحكومة في "مطار الملكة علياء الدولي" في عمان نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي والقائم باعمال سفارة لبنان في الاردن السفير يوسف اميل رجي.