الجيش الإسرائيلي: دبابة كانت "تتعرض لنيران" تراجعت إلى داخل موقع لليونيفيل

أكد الجيش الإسرائيلي ان إحدى دباباته "تراجعت إلى داخل" موقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) الأحد أثناء تعرضها لإطلاق نار كثيف في جنوب لبنان خلال حادث أصيب فيه عدد من الجنود.



وأورد في بيان "أظهرت مراجعة أولية أن دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تحاول إجلاء جنود مصابين بينما كانت لا تزال تحت نيران العدو، تراجعت عدة أمتار إلى داخل موقع تابع لليونيفيل. وبمجرد توقف النيران، وإجلاء الجنود المصابين، غادرت الدبابة الموقع". واتهمت بعثة الأمم المتحدة دبابتين إسرائيليتين بدخول موقعها "عنوة".