المقاومة الإسلامية: أمطرنا قوة اسرائيلية حاولت التسلل الى ميس الجبل بِوابلٍ من القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة

أعلنت المقاومة الاسلامية في بيان انه "بعد رصدٍ دقيقٍ لِمحاولة سرية من قوات العدو الإسرائيلي التسلل إلى أطراف بلدة ميس الجبل عند الساعة 7:30 من مساء يوم الأحد 13-10-2024 كمن لها عناصر المقاومة الإسلامية وأمطروها بِوابلٍ من القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة، ودارت مع القوة المُتسللة اشتباكات عنيفة من المسافة صفر وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح وانسحبت القوة المُعادية وسط صراخ وعويل الجنود المُعتدين."