51 قتيلا و174 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان السبت...واليكم المحصلة منذ بدء العدوان

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:جنوب لبنان: 14 شهيدا و 63 جريحا- النبطية: 10 شهداء و 50 جريحا- البقاع: 3 شهداء و 11 جريحا- بعلبك الهرمل: 13 جريحا- جبل لبنان: 22 شهيدا و 33 جريحا- الشمال: شهيدان و 4 جرحىوهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 51 شهيدا وإصابة 174 بجروح.بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2306، والجرحى إلى 10698.