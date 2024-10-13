الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الإسلامية: ما شهده جنوب حيفا ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظر العدو إذا قرر الإستمرار في الإعتداء

أخبار لبنان
2024-10-13 | 17:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المقاومة الإسلامية: ما شهده جنوب حيفا ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظر العدو إذا قرر الإستمرار في الإعتداء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
المقاومة الإسلامية: ما شهده جنوب حيفا ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظر العدو إذا قرر الإستمرار في الإعتداء

صدر بيان عن غرفة عمليات المقاومة الإسلامية جاء فيه:

"- كنّا قد حذرنا سابقًا، بأن تمادي العدو الإسرائيلي في الإعتداء على أهلنا الشرفاء في كل بقاع لبنان الصامد، سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة ومسيّراتها بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية مع لبنان، وأرفقنا هذا التحذير ببعض ما عادت وتعود به طائراتنا المسيّرة "الهدهد" من معلومات عن أهداف عسكرية إسرائيلية "حساسة" ومرافق "حيوية" إسرائيلية في فلسطين المحتلة، وخاصةً في مدينة حيفا المحتلة، كما وأكدنا لهذا العدو بأنّ المقاومة الإسلامية ترى وتسمع حيث لا يتوقع.

- راهن العدو الإسرائيلي بأنّ المقاومة الإسلامية لن تتمكن من تنفيذ تهديدها بعدما أقدم عليه من عمليات أمنية دنيئة واغتيال قادتها الأبرار وفي مقدمتهم شهيدنا الأسمى والأقدس سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله (قدس سره الشريف)، ولم يلتفت لتحذيراتها واستمر في التمادي باعتداءاته على أهلنا الشرفاء وارتكاب أبشع المجازر بحق النساء والأطفال، خاصةً في مدينة بيروت والضاحية الجنوبية.
- بعد كل ما تقدّم، كان قرار قيادة المقاومة الإسلامية هو تأديب هذا العدو وإظهار بعض من كثير مما هي قادرة عليه في أي وقت تختاره وأي مكان تريده، سري كان أو علني. فكان الهدف أحد معسكرات لواء النخبة "غولاني" في بنيامينا  جنوب مدينة حيفا المحتلة، غير المعلوم للكثير من المستوطنين.

- في عمليّة نوعية ومركبّة، أطلقت القوة الصاروخية في المقاومة الإسلامية، عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي، وبالتزامن أطلقت القوة الجوية في المقاومة الإسلامية أسراب من مسيّرات متنوعة، بعضها يُستَخدم للمرة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا، حيث تمكنت المسيّرات النوعية، من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة "غولاني" في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا المحتلة، وانفجرت في الغرف التي يتواجد فيها العشرات من ضباط وجنود العدو الإسرائيلي الذين يتحضرون للمشاركة في الإعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

- إن المقاومة الإسلامية، تعاهد أشرف الناس وأطهرهم، بأنها ستبقى الدرع الحامي لهم، ولن تسمح لهذا العدو الجبان أن يستفرد بهم، وتجدد وعدها لشهيدها الأسمى والأقدس بأنها مستمرة في الدفاع عن أرض لبنان العزيز وفقًا للخطط الميدانية التي أشرف على إعدادها شخصيًا مع القادة الشهداء، وهي تعد العدو بأن ما شهده اليوم في جنوب حيفا ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظره إذا قرر الإستمرار في الإعتداء على شعبنا الأبي والعزيز.

*تنويه: سيصدر لاحقًا بيان تفصيلي من غرفة عمليات المقاومة الإسلامية حول مجريات الملحمة البطولية التي يخوضها مجاهدو المقاومة الإسلامية ضد جيش العدو الإسرائيلي عند الحافة الأمامية على الحدود اللبنانية الفلسطينية."
 

أخبار لبنان

الإسلامية:

اليسير

ينتظر

العدو

الإستمرار

الإعتداء

LBCI التالي
تيمور جنبلاط تابع في سلسلة إجتماعات الواقع الميداني لملف النزوح
وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار بيروت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:50

المقاومة الإسلامية: اطلاق صلية صاروخية نوعية على مركز التأهيل والصيانة (7200) جنوب حيفا

LBCI
أخبار لبنان
14:04

المقاومة الإسلامية:‏ ردًا على الاعتداءات الاسرائيلية ‏على أحياء النويري والبسطة في بيروت وباقي المناطق أطلقنا سربًا من المسيّرات الإنقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا

LBCI
آخر الأخبار
08:42

المقاومة الإسلامية: استهدفنا دبابةً لجنود العدو الإسرائيلي جنوب بلدة القوزح بِصاروخٍ موجه ما أدى إلى احتراقها وايقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-11

المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:29

عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرات أطلقها حزب الله على قاعدة عسكرية في حيفا

LBCI
أخبار دولية
16:02

غوتيريش: الهجمات على اليونيفيل قد ترقى إلى مستوى "جريمة حرب"

LBCI
أخبار لبنان
15:50

لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: لا عودة للتعليم إلا باستعادة الحقوق

LBCI
أخبار لبنان
15:37

أدرعي: إطلاق 25 صاروخًا تابعًا لحزب الله باتجاه الجيش الاسرائيلي على مدار الشهر الأخير وبالقرب من مواقع اليونيفيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:27

غارة على إيعات

LBCI
آخر الأخبار
16:09

صفارات الإنذار تدوي في حيفا الآن

LBCI
أخبار دولية
16:02

غوتيريش: الهجمات على اليونيفيل قد ترقى إلى مستوى "جريمة حرب"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-13

قتل كلبة في الأشرفية يعيد الى الواجهة ملف إيجاد حل للكلاب الشاردة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:29

عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرات أطلقها حزب الله على قاعدة عسكرية في حيفا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أضرار داخل اسرائيل التي توسع عمليتها البرية في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

حدثان بارزان اليوم في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تفاصيل عن الحركة الدبلوماسية في عواصم الغرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اليكم ماذا يؤشر كلام غالنت عن عدم السماح لحزب الله بالعودة إلى المناطق الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

النبطية تحت النار: الحرب تدمر التراث المعماري لسوقها وتستهدف الذاكرة الجماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الإستهدافات الإسرائيلية لم توفر القطاع الإنساني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

سندات لبنان تتحسن وهذا هو التفسير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

وحدة للجيش تتعرض لإعتداء ومحاولة توغل وبيان لليونيفل...اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:53

بيان للجيش بعد استهداف اسرائيل آليتين عسكريتين..

LBCI
خبر عاجل
14:11

هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش بوقف الغارات على بيروت عقب اتصال نتنياهو وبايدن

LBCI
أمن وقضاء
06:00

بيان لحزب الله... هذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
02:09

حجم الدمار الذي لحق بسوق النبطية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:56

مصدر سياسي ينفي لإذاعة الجيش الاسرائيلي صدور تعليمات من المستوى السياسي بوقف الغارات على ضاحية بيروت ويؤكد ان كامل لبنان "هدف عسكري وفق أهدافنا"

LBCI
أخبار لبنان
07:13

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: لإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأوليّ

LBCI
أخبار لبنان
14:04

المقاومة الإسلامية:‏ ردًا على الاعتداءات الاسرائيلية ‏على أحياء النويري والبسطة في بيروت وباقي المناطق أطلقنا سربًا من المسيّرات الإنقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا

LBCI
خبر عاجل
04:49

الجيش الإسرائيليّ يعلن أسر عنصر من "حزب الله"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More