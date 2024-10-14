تسجيل صوتي للشهيد السيد حسن نصرالله يتحدث فيه عن المسيرات

نشرت مجموعات مقربة من حزب الله عبر واتساب، تسجيلا صوتيا للأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله يتحدث فيه عن المسيرات، وذلك بالتزامن مع الهجوم على حيفا.