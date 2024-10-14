وزير خارجية إسبانيا: هجمات إسرائيل على اليونيفيل غير مقبولة

اعتبر وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس أن هجمات إسرائيل على قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) غير مقبولة وتنتهك قواعد الأمم المتحدة.وقال للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "إنها تتعارض مع ما نتوقعه من أي دولة عضو في الأمم المتحدة، التي هي في نهاية المطاف منظمة تحمي السلام العالمي".وأضاف أن الأمم المتحدة وحدها هي التي يمكنها إصدار أمر بسحب قوات اليونيفيل.