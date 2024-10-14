عيتاني للـLBCI: العمل في المرفأ يحصل بشكل شبه طبيعي

أكد مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني، في حديث للـLBCI، أن "العمل في المرفأ يحصل بشكل شبه طبيعي، كما نعمل على التفريغ السريع للمواد الغذاية والطبية، مشددا على أن "مرفأ بيروت كان ولا يزال الشريان الحيوي في لبنان ونسعى الى اخراج أكبر عدد من البضائع وعملية الاستيراد والتصدير تحصل بشكل شبه طبيعي".



وشكر عيتاني "الموظفين والمتعهدين الذي يعملون في المرفأ في هذا الوقت العصيب وذلك لتسريع اخراج البضاعة من المرفأ".

