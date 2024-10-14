رئيس الوزراء الأردني استقبل ميقاتي: نقف إلى جانب لبنان ونرفض بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه

أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسّان أن الأردن، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، يقف إلى جانب لبنان ويدعم أمنه وسيادته واستقراره، ويرفض بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه، ويؤكد ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الرقم 1701.



كلام رئيس الوزراء الأردني جاء خلال استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مقر رئاسة الوزراء.