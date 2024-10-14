التقدمي الإشتراكي والديمقراطي اللبناني والقومي في حاصبيا: أعمال مشبوهة تضرّ بمنطقتنا

أصدر الحزب التقدمي الإشتراكي والحزب "الديمقراطي اللبناني" والحزب السوري القومي الاجتماعي في منطقة حاصبيا بيانا، قالوا فيه:"في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان بشكل عام وعلى الجنوب بشكل خاص، نجدد تأكيد التنسيق المستمر والدائم فيما بيننا ومع كل القوى والفعاليات في منطقة حاصبيا، وتكثيف الجهود من أجل تعزيز صمود اهلنا من جهة، والعمل الحثيث على رص الصفوف والتكاتف الوطني بين كل مكونات مجتمعنا لمواجهة هذا العدوان، وفي الوقت نفسه العمل بشكل يومي لعدم السماح لأي تصرفات غبر مسؤولة بتهديد الوحدة القائمة في هذه المنطقة".



وأضاف البيان: "إن ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية من بعض الأعمال غير المسؤولة التي تبدو بظاهرها موجّهة ضد العدو الإسرائيلي، لكنها للأسف لا تقدم أي فائدة في المواجهة وصد العدوان بل هي بالعكس مشبوهة وتهدف إلى الضرر بمنطقتنا ومجتمعنا وقد كادت أن تودي بأرواح مدنيين من المنطقة والنازحين إليها. إننا اذ نرفض مثل هذه الأعمال، وقد ادانتها كل القوى المعنية في هذا الأمر... التي أكدت ألا علاقة لها بها، فإننا انطلاقا من ذلك ندعو الجيش والقوى والأجهزة الأمنية إلى متابعة هذا الموضوع ووقفه بشكل حاسم".



وتابع: "كما ندعو أهلنا في هذه المنطقة، بما فيهم من شهامة وطنية عالية في موقفهم ضد العدوان من جهة، والأخلاق الإنسانية الوطنية مع أهلنا النازحين من جهة أخرى، إلى عدم الوقوع أو الانجرار الى اتهامات أو شعارات، أو تحميل مسؤوليات عن تلك الأعمال المخلة بقواعد الوضع الراهن من دون التأكد من المصادر الأمنية المعنية وسنتابع هذا الأمر مع السلطات المختصة لمنع تكراره، آملين أن ينتهي هذا العدوان بانتصار بلدنا الحبيب لبنان، وأن يعم الأمن والهدوء جنوبنا الأبي".