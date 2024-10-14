قافلة "معكم" تنطلق من العراق الى لبنان (فيديو)

انطلقت في ساعات الصباح الاولى من اليوم، قافلة "معكم" المحملة بمساعدات من دولة العراق للمتضررين من العدوان الاسرائيلي على لبنان.