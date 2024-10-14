العلاقات الاعلامية في "حزب الله" دانت دخول فريق ‏BBC‏ إلى إحدى القرى الجنوبية برفقة الجيش الاسرائيلي

أصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بيانا، قالت فيه: "لم تكتف ‏BBC‏ بمنصاتها ولغاتها كافة بالإنحياز الأعمى إلى جانب القتلة والمجرمين وتبرير الهمجية ‏الصهيونية ضد الشعبين الفلسطيني-اللبناني، وإنما عمدت بكل وقاحة إلى إرسال فريق صحافي دخل ‏إلى إحدى القرى الجنوبية برفقة جيش الاحتلال وانتهك حرمة الأراضي اللبنانية والسيادة اللبنانية ‏والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء وذلك كما تظهر التقارير التي نشرتها المؤسسة".‏



ودانت العلاقات الإعلامية في حزب الله "هذه الخطوة غير المبررة والمرفوضة على الإطلاق"، مطالبة ‏وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والأجهزة القضائية والأمنية المعنية باتخاذ التدابير القانونية ‏اللازمة ضدBBC ‎‏ وفرق عملها في لبنان، والإحتجاج لدى شركة ‏BBC‏ والجهات القانونية الممثلة ‏لها. كما طالب نقابات الصحافيين والمحررين ووسائل الإعلام الحرة في العالم بإدانة هذه الخطوة.