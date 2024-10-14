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العلاقات الاعلامية في "حزب الله" دانت دخول فريق BBC إلى إحدى القرى الجنوبية برفقة الجيش الاسرائيلي
أخبار لبنان
2024-10-14 | 05:43
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العلاقات الاعلامية في "حزب الله" دانت دخول فريق BBC إلى إحدى القرى الجنوبية برفقة الجيش الاسرائيلي
أصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بيانا، قالت فيه: "لم تكتف BBC بمنصاتها ولغاتها كافة بالإنحياز الأعمى إلى جانب القتلة والمجرمين وتبرير الهمجية الصهيونية ضد الشعبين الفلسطيني-اللبناني، وإنما عمدت بكل وقاحة إلى إرسال فريق صحافي دخل إلى إحدى القرى الجنوبية برفقة جيش الاحتلال وانتهك حرمة الأراضي اللبنانية والسيادة اللبنانية والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء وذلك كما تظهر التقارير التي نشرتها المؤسسة".
ودانت العلاقات الإعلامية في حزب الله "هذه الخطوة غير المبررة والمرفوضة على الإطلاق"، مطالبة وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والأجهزة القضائية والأمنية المعنية باتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضدBBC وفرق عملها في لبنان، والإحتجاج لدى شركة BBC والجهات القانونية الممثلة لها. كما طالب نقابات الصحافيين والمحررين ووسائل الإعلام الحرة في العالم بإدانة هذه الخطوة.
أخبار لبنان
حزب الله
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