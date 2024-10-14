تركيا ترسل 300 طن من المساعدات الإنسانية

أكّدت السفارة التركية في لبنان أن الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة ضد لبنان خلال الشهر الأخير لا تهدد بجر المنطقة بأكملها إلى الفوضى فحسب، بل تتسبب أيضًا في أزمة إنسانية متفاقمة تدريجياً في لبنان".



وقالت السفارة في بيان: "في هذا السياق، أرسلت تركيا في 9 تشرين الاول نحو 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى بيروت لدعم الشعب اللبناني الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي.



وقد تم إيصال هذه الشحنة إلى مرفأ بيروت عبر سفينتين عسكريتين تركيتين حيث جاءت نتيجةً للجهود المشتركة بين رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) والهلال الأحمر التركي وبعض الجمعيات الإنسانية التركية".



واضافت: "تتضمن حزمة المساعدات آلاف الطرود من الخيام والبطانيات والفرشات الملفوفة وأدوات الطبخ والمواد الغذائية ومواد التنظيف.



وقد تم تسليم الشحنة إلى منسق لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات الوطنية وزير البيئة ناصر ياسين، والامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير".



واوضحت السفارة أن "هذه الحزمة تعد الثانية من نوعها التي ترسلها تركيا إلى لبنان خلال الشهر الأخير الذي شهد تصاعدًا في العدوان الإسرائيلي".



واشارت الى ان "تركيا قد استجابت بشكل فوري للنداءات العاجلة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية عقب التصعيد الجديد للهجمات الإسرائيلية في 17 أيلول 2024".

