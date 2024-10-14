الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تركيا ترسل 300 طن من المساعدات الإنسانية
أخبار لبنان
2024-10-14 | 05:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تركيا ترسل 300 طن من المساعدات الإنسانية
أكّدت السفارة التركية في لبنان أن الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة ضد لبنان خلال الشهر الأخير لا تهدد بجر المنطقة بأكملها إلى الفوضى فحسب، بل تتسبب أيضًا في أزمة إنسانية متفاقمة تدريجياً في لبنان".
وقالت السفارة في بيان: "في هذا السياق، أرسلت تركيا في 9 تشرين الاول نحو 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى بيروت لدعم الشعب اللبناني الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي.
وقد تم إيصال هذه الشحنة إلى مرفأ بيروت عبر سفينتين عسكريتين تركيتين حيث جاءت نتيجةً للجهود المشتركة بين رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) والهلال الأحمر التركي وبعض الجمعيات الإنسانية التركية".
واضافت: "تتضمن حزمة المساعدات آلاف الطرود من الخيام والبطانيات والفرشات الملفوفة وأدوات الطبخ والمواد الغذائية ومواد التنظيف.
وقد تم تسليم الشحنة إلى منسق لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات الوطنية وزير البيئة ناصر ياسين، والامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير".
واوضحت السفارة أن "هذه الحزمة تعد الثانية من نوعها التي ترسلها تركيا إلى لبنان خلال الشهر الأخير الذي شهد تصاعدًا في العدوان الإسرائيلي".
واشارت الى ان "تركيا قد استجابت بشكل فوري للنداءات العاجلة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية عقب التصعيد الجديد للهجمات الإسرائيلية في 17 أيلول 2024".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أخبار دولية
المساعدات
الإنسانية
التالي
أدرعي إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم والانتقال فورا إلى شمال نهر الأولي
العلاقات الاعلامية في "حزب الله" دانت دخول فريق BBC إلى إحدى القرى الجنوبية برفقة الجيش الاسرائيلي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-12
بدء تجهيز المساعدات الإنسانية للبنان ضمن حملة الإمارات الإغاثية
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-12
بدء تجهيز المساعدات الإنسانية للبنان ضمن حملة الإمارات الإغاثية
0
أخبار دولية
2024-10-11
بلينكن: واشنطن أبلغت إسرائيل بـ"قلقها الجدي" بشأن نقص المساعدات الإنسانية في غزة
أخبار دولية
2024-10-11
بلينكن: واشنطن أبلغت إسرائيل بـ"قلقها الجدي" بشأن نقص المساعدات الإنسانية في غزة
0
أمن وقضاء
2024-10-07
رئيس الإمارات وجه بتسيير 6 رحلات جوية إضافية لنقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان
أمن وقضاء
2024-10-07
رئيس الإمارات وجه بتسيير 6 رحلات جوية إضافية لنقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان
0
آخر الأخبار
2024-09-28
كندا تقدم 10 ملايين دولار كندي لتمويل المساعدات الإنسانية للإحتياجات العاجلة للمدنيين في لبنان
آخر الأخبار
2024-09-28
كندا تقدم 10 ملايين دولار كندي لتمويل المساعدات الإنسانية للإحتياجات العاجلة للمدنيين في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:24
تكتل الاعتدال الوطنيّ: أبلغنا بري أنّنا مع رئيس توافقيّ
أخبار لبنان
08:24
تكتل الاعتدال الوطنيّ: أبلغنا بري أنّنا مع رئيس توافقيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
دفعة جديدة من المساعدات الانسانية والاغاثية تصل اليوم الى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
08:20
دفعة جديدة من المساعدات الانسانية والاغاثية تصل اليوم الى لبنان
0
أخبار لبنان
08:13
لقاء "سيدة الجبل": كل من يعمل على عرقلة إنتخاب رئيس للبنان يخدم مصالح إسرائيل
أخبار لبنان
08:13
لقاء "سيدة الجبل": كل من يعمل على عرقلة إنتخاب رئيس للبنان يخدم مصالح إسرائيل
0
اقتصاد
08:13
الخليل: المالية ما زالت قادرة حتى اليوم على القيام بتوفير النفقات المطلوبة لتسيير شؤون الدولة
اقتصاد
08:13
الخليل: المالية ما زالت قادرة حتى اليوم على القيام بتوفير النفقات المطلوبة لتسيير شؤون الدولة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:21
معلومات للـ LBCI: تبيّن أن احمد فقيه من عيترون هو المستأجر في ايطو ولا علاقة لمراسل المنار ووصل عدد الشهداء الى 18 بحسب معلومات اولية
خبر عاجل
08:21
معلومات للـ LBCI: تبيّن أن احمد فقيه من عيترون هو المستأجر في ايطو ولا علاقة لمراسل المنار ووصل عدد الشهداء الى 18 بحسب معلومات اولية
0
آخر الأخبار
05:33
الوكالة الوطنية: شهداء جراء غارة استهدفت مركز الهيئة الصحية الاسلامية في يحمر الشقيف
آخر الأخبار
05:33
الوكالة الوطنية: شهداء جراء غارة استهدفت مركز الهيئة الصحية الاسلامية في يحمر الشقيف
0
آخر الأخبار
07:58
غارات على ياطر وكونين والبازورية
آخر الأخبار
07:58
غارات على ياطر وكونين والبازورية
0
فنّ
2024-10-12
نادين الراسي تغني "ولاد البلد": "ويبقى السلام في أرض الملكوت مضطربًا!"
فنّ
2024-10-12
نادين الراسي تغني "ولاد البلد": "ويبقى السلام في أرض الملكوت مضطربًا!"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
دفعة جديدة من المساعدات الانسانية والاغاثية تصل اليوم الى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
08:20
دفعة جديدة من المساعدات الانسانية والاغاثية تصل اليوم الى لبنان
0
أخبار لبنان
07:46
مساعدات أردنية إلى الجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
07:46
مساعدات أردنية إلى الجيش اللبنانيّ
0
أمن وقضاء
03:32
هكذا كان ليل الجنوب...
أمن وقضاء
03:32
هكذا كان ليل الجنوب...
0
أخبار لبنان
03:28
تسجيل صوتي للشهيد السيد حسن نصرالله يتحدث فيه عن المسيرات
أخبار لبنان
03:28
تسجيل صوتي للشهيد السيد حسن نصرالله يتحدث فيه عن المسيرات
0
أخبار دولية
03:24
بعد هجوم على قاعدة عسكرية جنوبي حيفا... هذه هي آخر التطورات
أخبار دولية
03:24
بعد هجوم على قاعدة عسكرية جنوبي حيفا... هذه هي آخر التطورات
0
أخبار دولية
16:29
عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرات أطلقها حزب الله على قاعدة عسكرية في حيفا
أخبار دولية
16:29
عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرات أطلقها حزب الله على قاعدة عسكرية في حيفا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أضرار داخل اسرائيل التي توسع عمليتها البرية في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أضرار داخل اسرائيل التي توسع عمليتها البرية في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
حدثان بارزان اليوم في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:57
حدثان بارزان اليوم في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تفاصيل عن الحركة الدبلوماسية في عواصم الغرب
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تفاصيل عن الحركة الدبلوماسية في عواصم الغرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:16
استهداف منزل على طريق ايطو - اهدن (فيديو)
خبر عاجل
07:16
استهداف منزل على طريق ايطو - اهدن (فيديو)
2
خبر عاجل
05:37
تعميم لوزير التربية حول بدء التدريس في المدارس والثانويات الخاصة للعام الدراسي الحالي
خبر عاجل
05:37
تعميم لوزير التربية حول بدء التدريس في المدارس والثانويات الخاصة للعام الدراسي الحالي
3
أمن وقضاء
11:53
بيان للجيش بعد استهداف اسرائيل آليتين عسكريتين..
أمن وقضاء
11:53
بيان للجيش بعد استهداف اسرائيل آليتين عسكريتين..
4
خبر عاجل
14:11
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش بوقف الغارات على بيروت عقب اتصال نتنياهو وبايدن
خبر عاجل
14:11
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش بوقف الغارات على بيروت عقب اتصال نتنياهو وبايدن
5
خبر عاجل
17:45
الجيش الإسرائيلي يقول ان هجوم مسيرات حزب الله على قاعدة عسكرية قرب بنيامينا أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح بالغة
خبر عاجل
17:45
الجيش الإسرائيلي يقول ان هجوم مسيرات حزب الله على قاعدة عسكرية قرب بنيامينا أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح بالغة
6
خبر عاجل
07:45
معلومات للـ LBCI: المبنى المستهدف في ايطو - اهدن يضم 4 شقق يقطنها أكثر من 20 شخصاً والمحصلة حتى اللحظة بلغت 8 شهداء
خبر عاجل
07:45
معلومات للـ LBCI: المبنى المستهدف في ايطو - اهدن يضم 4 شقق يقطنها أكثر من 20 شخصاً والمحصلة حتى اللحظة بلغت 8 شهداء
7
خبر عاجل
05:52
أدرعي إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم والانتقال فورا إلى شمال نهر الأولي
خبر عاجل
05:52
أدرعي إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم والانتقال فورا إلى شمال نهر الأولي
8
خبر عاجل
14:56
مصدر سياسي ينفي لإذاعة الجيش الاسرائيلي صدور تعليمات من المستوى السياسي بوقف الغارات على ضاحية بيروت ويؤكد ان كامل لبنان "هدف عسكري وفق أهدافنا"
خبر عاجل
14:56
مصدر سياسي ينفي لإذاعة الجيش الاسرائيلي صدور تعليمات من المستوى السياسي بوقف الغارات على ضاحية بيروت ويؤكد ان كامل لبنان "هدف عسكري وفق أهدافنا"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More