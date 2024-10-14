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بري تلقى إتصالا من رئيس مجلس الوزراء القطري... وهذا ما تم عرضه

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني جرى خلاله عرض لتطورات الاوضاع الراهنة لجهة اولوية الوقف الفوري لاطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي.



وشكر بري لقطر أميراً وحكومة وشعباً الدعم والمؤازرة ولاسيما المساعدات الانسانية للنازحين.