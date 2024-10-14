المفتي دريان التقى السفير القطري: دولة قطر لم تتأخر يوما في الوقوف الى جانب لبنان

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، يرافقه السكرتير الأول ناصر القحطاني، وتم البحث في الشؤون اللبنانية وخصوصا العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث اطلع السفير آل ثاني دريان على ما تقدمه قطر لمساعدة النازحين اللبنانيين.



من جهته، شكر المفتي دريان لدولة قطر وسائر الدول الخليجية والعربية "تقديم المساعدات العينية والصحية لبلسمة جراح النازحين"، قائلا:" ليس غريبًا على دولة قطر، المعروفة بكرمها وجودها، وسعيها اللامتناهي في تقديم المساعدة والعون. فهي لا تفرق في دعمها بين أحد من اللبنانيين، ولم تتأخر يوما في الوقوف الى جانب لبنان واللبنانيين والقضايا العربية المحقة، كما وقفت وتقف دائما الى جانب لبنان من أجل استقراره وأمنه".



وأكد أن "اللبنانيين يحملون في قلوبهم كل محبة واحترام وتقدير لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا"، مثنيا على التعاون والجهود الطيبة التي يقوم بها السفير القطري لتعزيز العلاقات المميزة مع دولة قطر لدعمها لبنان ومساندته ومساعدته.