رئيس الوزراء الإسباني: اليونيفيل لن تنسحب من جنوب لبنان

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) لن تنسحب من جنوب البلاد، منتقدا نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي دعا الأحد الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى إبعادها "عن الخطر فورا".



وقال سانشيز خلال منتدى في برشلونة نظمته مجموعة بريسا الإعلامية "نحن ندين، وسنواصل إدانة التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء نتانياهو أمس، بكل حزم".