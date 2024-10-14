باسيل من عين التينة: العمل مستمر لانتخاب رئيس توافقي

تستمر المباحثات السياسية، بين الأفرقاء، حيث زار رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث جرى بحث في المستجدات والتطروات الأمنية.



وقال باسيل بعد اللقاء: "يجب الانتقال الى المرحلة العملية لتسهيل التوافق والعمل مستمر لانتخاب رئيس توافقي لا يشكل تحدياً لأحد مع تأمين أكبر إجماع على اسم".