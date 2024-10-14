شركة OMT تمدّد المبادرة التضامنية

مدّدت شركة OMT المبادرة التضامنية التي تتيح لزبائنها استلام التحاويل المالية عبر تطبيق OMT Pay بالدولار الأمريكي وبالليرة اللبنانية وسحبها نقدًا من OMT Pay Wallet عبر أي مركز OMT دون أي رسوم.



وتستمرّ الحملة لغاية 30 تشرين الثاني 2024.



"أو.أم.تي. حدّك ومعك بكلّ الظروف".